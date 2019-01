Carlos Alberto vive fase de artilheiro no Santo André

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



28/01/2019



Foram três gols e um pênalti sofrido nos três primeiros jogos do Santo André na Série A-2 do Campeonato Paulista. Por mais que não tenha sido contratado para ser a referência ofensiva da equipe, o meia Carlos Alberto tem roubado a cena neste início de competição. Foram dele os gols que garantiram os 2 a 0 sobre a Penapolense quarta-feira e também o tento da vitória diante do Taubaté, domingo, ambas no Bruno Daniel.



Com os três gols, o meia assumiu a artilharia do torneio ao lado de Dadá, do Água Santa. Ele ainda sofreu o pênalti na estreia contra o Rio Claro, que Anselmo desperdiçou.



Mesmo com o bom desempenho, Carlos Aberto assume que fazer gols nunca foi sua especialidade. “Não tenho vocação para fazer gols, mas é sempre importante balançar a rede. Sempre falo que só aparece quem marca os gols. Tenho de aproveitar essa fase favorável. Quando eu puder marcar para ajudar minha equipe, vou fazer”, comentou o jogador, que na temporada 2018 defendeu o Água Santa.



O técnico Fernando Marchiori explicou que adiantou Carlos Alberto por conta das poucas opções que tem no elenco andreense. “Quando ele jogou no Luverdense, em 2012, no jogo do acesso contra a Chapecoense, jogava aberto pelo lado. Já fez alguns momentos isso. Pode ser que ele se sinta mais cômodo atuando por dentro, mas não temos ainda esses atletas de velocidade que estamos à procura. A escolha que fizemos foi muito positiva porque a qualidade técnica dele é muito grande e perto do gol pôde fazer o que esperávamos: decidir os jogos”, enfatizou o treinador.