UFABC inscreve para escola preparatória voltada ao Enem

29/01/2019 | 07:00



A UFABC (Universidade Federal do ABC) está com inscrições abertas, até sexta-feira, para interessados em cursinho preparatório voltado ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), disponível nos campi Santo André e São Bernardo.

>De acordo com a pró-reitoria de extensão e cultura da instituição de ensino superior, as duas unidades da EPUFABC (Escola Preparatória da UFABC) irão ofertar, juntas, 633 vagas. Os interessados devem ter, obrigatoriamente, cursado o ensino médio em escola pública.

Serão 390 oportunidades destinadas à ampla concorrência, 210 para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 15 para surdos, seis para transexuais ou travestis, seis para refugiados e seis para servidores terceirizados da UFABC com vínculo vigente no ato da inscrição.

As oportunidades serão distribuídas em turmas nos períodos vespertino e noturno. A escolha do horário e campus das aulas deverá ser feita no momento da inscrição. Interessados devem fazer a inscrição pessoalmente na unidade de Santo André, localizada na Avenida dos Estados, 5.001. Os candidatos devem estar munidos de documento de identidade com foto. A prova de seleção será realizada no dia 17 de fevereiro.

Segundo a chefe de divisão de extensão e divulgação científica, Lilian Menezes, mesmo com a dificuldade orçamentária enfrentada pela instituição de ensino superior, a UFABC manterá investimento de R$ 207 mil à escola preparatória em 2019, valor igual ao empenhado nos últimos anos. “Com isso, conseguiremos oferecer a mesma quantidade de vagas”, explica. “Trata-se de conquista, pois o cursinho preparatório nos possibilita auxiliar estudantes com os conteúdos do ensino médio, com foco na matriz de habilidades e competências do Enem. Muitos dos nossos alunos passaram por esse processo e hoje auxiliam nas aulas.”

No ano passado, 71 universitários, sendo 20 voluntários, estiveram envolvidos no cursinho preparatório com atividades de pesquisa, gestão e instrução de alunos. “O programa é importante para a formação deles (colaboradores), tanto acadêmica e profissional quanto pessoal.”