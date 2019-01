Copa Diário de Futsal terá 76 times da região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 07:00



A comunidade do futsal do Grande ABC se reuniu ontem, no Palácio dos Lírios, na Vila Vitória, em Santo André, para definir parâmetros importantes de dois torneios: a quarta edição da Copa Diário e a terceira da Uniligas. Além disso, o evento contou com a apresentação da equipe andreense que vai representar a região na Liga Paulista, que será realizada no primeiro semestre.



A Copa Diário, que já é uma das principais competições do calendário, será disputada por 56 times na categoria principal e 20 na veterano – para jogadores nascidos até 1981, com permissão de um atleta que nasceu em 1982 por equipe. A previsão é que o início aconteça já no fim de semana. “Estamos aguardando apenas umas definições de quadras para fechar a tabela do torneio”, explicou o presidente da Liga de Futebol de Salão de Santo André e organizador do torneio, Rodolfo Guedes.



Na categoria principal, os 56 times foram divididos em oito chaves com sete equipes em cada uma. Os três primeiros avançam para a Série Ouro, o quarto e quinto, para a Prata, e o sexto, à Bronze. Já na veterano, os 20 times foram separados em quatro grupos de cinco, sendo que os dois primeiros disputam a Série Ouro e o terceiro e quarto, a Prata.



A Copa Uniligas, que reúne representantes das sete cidades do Grande ABC, será disputada por 12 equipes – entre elas o Bin Laden, campeão da Copa Diário de 2018 –, sendo que os campeões municipais de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá entram diretamente nas quartas de final. Uma das novidades da competição é o torneio feminino, com a participação de oito equipes e que começa já na fase de quartas de final.



Por fim, o evento apresentou o elenco da equipe andreense de futsal, que recebeu três reforços para a temporada 2019. Pula e Leandrinho, recém-contratados, não estavam presentes e coube ao ala/pivô Esteves explicar a sensação de defender o clube. “Conhecia alguns dirigentes do Santo André, estava jogando em Portugal, depois fui para a China, tinha voltado para Portugal quando recebi o convite. Como minha mulher está grávida, preferi ficar no Brasil. Já conhecia toda a rapaziada daqui, ficou fácil para acertar”, comentou o jogador de 35 anos. “O grupo é bem jovem e os mais experientes, que sou eu, o Pula e o Cesinha, temos de passar tranquilidade para a garotada fazer grande trabalho. Nossa expectativa é muito grande”, comentou o jogador.