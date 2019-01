Presença de comissionados adia assembleia de professores na FSA

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 07:00



Professores da FSA (Fundação Santo André), junto do Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC), cancelaram, na noite de ontem, assembleia que discutiria a permanência da greve dos trabalhadores – iniciada em 13 de dezembro. A decisão levou em conta a presença de 17 profissionais comissionados – alocados em cargos de confiança do reitor Francisco José Santos Milreu. Não há data para a nova votação.

Segundo os professores, os funcionários comissionados participam das reuniões para repassar informações à reitoria. Conforme os docentes, os 17 nomes chegaram a ser destituídos dos cargos em portaria publicada há cerca de um mês, no entanto, após o grupo defender os interesses da reitoria durante assembleia de docentes, foi recontratado.

Para o diretor do Sinpro-ABC, José Jorge Maggio, a reitoria da FSA utiliza os comissionados para enfraquecer a greve dos professores. “O reitor compra os profissionais. Soltou portaria que autoriza docentes que estão contratados a assumirem as aulas dos professores desligados. Ou seja, está fazendo de tudo para ganhar aliados.”

Além do 13º salário dos professores estar em atraso desde 2015, assim como os depósitos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e demais benefícios, os proventos dos docentes ficaram atrasados desde agosto. No entanto, os salários da reitoria, assim como dos cargos comissionados e dos profissionais técnico-administrativos, estão sendo depositado integralmente. “Hoje (ontem) pagaram o salário dos professores ativos, mas só 15,7% referentes ao mês de agosto de 2018, e 5% de novembro. Os 35 desligados não receberam nada”, afirmou Maggio.

