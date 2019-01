Alunos de São Caetano recebem auxílio-uniforme

Bia Moço

Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 07:00



Pelo segundo ano consecutivo, pais dos cerca de 22 mil estudantes da rede municipal de São Caetano foram contemplados com auxílio-uniforme no valor de R$ 210. O benefício, creditado na conta dos pais ou responsáveis, deve ser usado pelas famílias para a aquisição de sete peças de roupa: duas camisetas manga curta, uma camiseta manga longa, uma jaqueta com capuz, duas calças compridas e uma bermuda. Para 2020, a expectativa é a de que o valor seja entregue em cartões de crédito.

Cerca de 10 mil depósitos já foram realizados e, conforme o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o restante do benefício deverá ser pago nos próximos dias. Durante atividade na Secretaria de Educação da cidade, na tarde de ontem, o chefe do Executivo afirmou que houve cerca de 5% de inadimplência no programa no ano passado, índice considerado baixo. “O projeto foi sucesso absoluto. A maioria dos pais fez a compra do uniforme e entregou a nota fiscal na escola para fazer a prestação de contas em 2018. Aqueles que não fizeram a comprovação do uso do benefício constam como inadimplentes e não receberão o valor neste ano”, disse.

O programa custa, aos cofres municipais, R$ 4,5 milhões, montante que, segundo Auricchio, fomenta o comércio do Grande ABC. “Com o auxílio-uniforme, os pais podem ter autonomia para escolher a malharia, trocar mais fácil as peças e checar numeração. O modelo é um exemplo para as demais cidades e tende a se alastrar Brasil afora.”

A dona de casa Ana Paula Gonçalvez Beloto, 36 anos, tem dois filhos matriculados na rede municipal de São Caetano. Moradora do bairro Santa Maria, a mãe do Caio, 5, e do Davi, 3, gostou do modelo implantado na cidade. “No ano passado deu tudo certo. Adorei a medida e espero que perdure”, avaliou.

NOVIDADE

Durante o evento, Auricchio anunciou o nome do colégio universitário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que será inaugurado na quinta-feira, Paulo Renato de Souza. Trata-se de homenagem ao economista e ex-ministro da Educação (entre 1995 e 2003), que morreu aos 65 anos, em 2011.

Prefeitura tem desafio de criar 500 vagas para crianças em creche

Embora São Caetano tenha zerado a demanda reprimida de vagas em creche – zero a 3 anos –, a Prefeitura foi surpreendida com a inscrição de 500 alunos para 2019 neste mês. Embora a inscrição oficial para a rede municipal tenha sido encerrada no fim do ano passado, a administração promete estudar a nova demanda.

Segundo a secretária de Educação, Janice Paulino Cesar, a pasta faz projeção de vagas baseada nos últimos três anos. “A quantidade de pedidos superou a média (de 200 alunos extras) e está além do imaginável.” Para o prefeito José Auricchio Junior (PSDB), a demanda terá de ser estudada. “Temos de avaliar reserva técnica, adequação de espaços, construção de novas unidades e ampliação de salas de aula.”

No ano passado, foram criadas 165 vagas em creche. A gestão tem plano de erguer unidade de educação infantil na Praça Luiz Olinto Tortorello, bairro Santo Antonio, no entanto, não há prazos.