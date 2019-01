Do dgabc.com.br



28/01/2019 | 21:12



A terça-feira será mais um dia de tempo estável em todas as cidades do Grande ABC. O dia começará com névoa, mas antes do fim da manhã o sol já brilhará forte.

O calor durante a tarde seguirá intenso, com máxima de 32°C, e a umidade relativa do ar ficará próxima dos 45%. Por conta da atuação de uma massa de ar seco, não há previsão de chuva.

O restante da semana deverá ter o tempo parecido com desta terça-feira (29). Não deve chover até, pelo menos, quinta-feira (31).