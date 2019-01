Da Redação



28/01/2019 | 21:08



Agentes do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, órgão vinculado a Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pelo policiamento ostensivo e de trânsito rodoviário, realizam hoje fiscalização especial em rodovias que cortam municípios do Grande ABC.

A medida faz parte da Operação São Paulo Mais Seguro, visando garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e inibir a prática de crimes.

A Operação São Paulo Mais Seguro, que faz parte da estratégia do comando, iniciou-se às 5h. Ao todo, 371 policiais militares e 139 viaturas (automóveis e motocicletas) participam da operação.