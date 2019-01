Criminosos usam drones para entregar celulares em unidades prisionais da região

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 20:32



Dois drones foram utilizados neste fim de semana na região por criminosos durante tentativas frustadas de entrega de celulares e carregadores nos CDPs (Centros de Detenção Provisória) de São Bernardo e Diadema. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), ambos os casos foram registrados ontem por agentes de segurança das unidades prisionais.

O primeiro caso ocorreu no CDP de São Bernardo. A aeronave não tripulada foi vista sobrevoando a Rodovia dos Imigrantes e se aproximando da unidade prisional por agentes que fazem a vigilância interna do local. Foram feitos disparos para a derrubada do aparelho, contudo o mesmo não foi atingido e largou um pacote sobre um casa próxima ao local.

Ao ter acesso ao pacote, funcionários encontraram nele seis celulares comuns, dois minis telefones, seis baterias de aparelho de telefonia móvel, três fones de ouvido, cinco chips, duas placas de carregadores de celulares, além de anotações diversas. A apreensão foi registrada no 3º DP (Assunção) de São Bernardo, onde o caso será registrado.

Caso similar aconteceu no mesmo dia em Diadema. Por lá, um agente de escolta e vigilância penitenciária avistou um drone se aproximando do centro de detenção com objetos pendurados em uma linha. Diante do fato, o servidor efetuou disparos com intuito de abater a aeronave.

Diante da situação, o operador do drone tentou desviar o aparelho rapidamente, porém deixou enroscar a linha que sustentava os produtos em uma árvore situada no terreno vizinho da unidade. Com o rompimento da linha, os objetos ficaram presos nos galhos. Amarrados à linha estavam oito mini aparelhos celulares, seis aparelhos celulares comuns, quatro cabos carregadores e 19 chips de telefonia celular.

APREENSÕES

Ontem, outras duas apreensões foram registradas em unidades prisionais do Grande ABC. Ainda no CDP de São Bernardo, agentes de segurança realizaram apreensão de substância característica ao entorpecente sintético K4. O ilícito estava escondido na barra da calça de uma visitante que confirmou portar um invólucro com a substância logo após passar por revista, onde as servidoras observaram nas imagens do scanner corporal um volume atípico na região dos tornozelos da mulher. Na unidade prisional de Mauá, a companheira de um preso tentou entrar no CDP com 16 pacotes de cocaína escondidos em seu absorvente íntimo.