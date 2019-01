Borja celebra marca no Palmeiras: 'Não é fácil para um estrangeiro no Brasil'

28/01/2019 | 20:14



O atacante colombiano Miguel Borja comemorou nesta segunda-feira o início de ano positivo no Palmeiras. Com dois gols marcados em duas partidas em 2019, ele se tornou o atleta do seu país com maior número de gols pelo time alviverde, com 32, e relembrou as dificuldades enfrentadas no começo no clube, como a adaptação ao Brasil e falta de entrosamento.

"Não é fácil para um estrangeiro no Brasil. A adaptação é um pouco complicada, mas os meus companheiros e os treinadores com quem trabalhei aqui sempre me ajudaram muito para eu fazer o meu melhor", disse em entrevista à TV Palmeiras. Antes de Borja, o colombiano com mais gols pelo Palmeiras era León Darío Muñoz, que passou pelo clube no início dos anos 2000.

O atacante chegou à marca ao fazer o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. No primeiro jogo do ano, contra o Red Bull Brasil, em Campinas, Borja marcou de cabeça e abriu o placar no empate em 1 a 1. Pelo clube, ele tem 89 jogos e no ano passado foi artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols, e da Libertadores, com nove.

"É uma honra para mim ser o colombiano com mais gols pelo Palmeiras. É uma equipe muito grande, com muita história. É o maior campeão do Brasil. Ficar marcado neste clube é algo muito importante", comentou Borja. O atacante disse que, por ser jogador do Palmeiras, cativou muitos colombianos a também passarem a torcer pelo clube.