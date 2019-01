Bom Prato de Santo André não abrirá nesta terça-feira

Da Redação



28/01/2019



A Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo divulgou comunicado dizendo que a unidade do Bom Prato de Santo André não funcionará nesta terça-feira (29) em função de obras emergenciais a serem realizadas na infraestrutura de encanamentos da cozinha. O restaurante reabrirá, normalmente, no dia 30 de janeiro.

O Bom Prato de Santo André, localizado na Av. General Glicério, 710, serve, diariamente, 1.400 almoços e 200 cafés. A unidade mais próxima é a de São Bernardo que está situada na Rua Nicolau Filizola, 100, no Centro da cidade.

Criado há 18 anos, a rede de restaurantes populares Bom Prato oferece alimentação balanceada e de qualidade com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trata-se do maior programa de segurança alimentar do país e um dos maiores do mundo em número de refeições servidas; um modelo a ser replicado em todo o Brasil.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e serve cerca de 92 mil refeições diariamente. Desde a inauguração em 2000, já serviu perto de 215 milhões de refeições e investiu mais de R$ 600 milhões no programa. São 57 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na capital, 11 na Grande São Paulo, 17 no interior e 07 no litoral.

O almoço, com 1.200 calorias, custa R$ 1,00 e é composto, em geral, por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa. No café da manhã, que tem valor tabelado de R$ 0,50, com 400 calorias em média, é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação.