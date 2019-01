Defesa Civil de Brumadinho alerta: 'Doações para vítimas já são suficientes'

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 19:54



Vários moradores das sete cidades do Grande ABC, além de Prefeituras da região, estão organizando doações para Brumadinho após rompimento de barragem da Vale na sexta-feira (25). Porém, o coordenador da Defesa Civil de lá fez novo alerta no fim de tarde desta segunda-feira (28). Segundo ele, as doações com destino à cidade já são o suficiente.

Segundo o tenente coronel Flávio Godinho não é necessário, por enquanto, mandar mais nenhum donativo ou item de primeira necessidade, como água, alimentos não perecíveis, roupas e calçados. Também não é seguro ou necessário que voluntários se desloquem até Brumadinho.

Isso porque a maioria das vítimas não é formada por desabrigados. As que perderam as casas - cerca de 100 - já foram levadas para hotéis ou pousadas da região. Familiares também já estão hospedados.

Em relação a doação em dinheiro, o alerta é redobrado. Tem muita gente se aproveitando da situação para dar golpes. O MPMG (Ministério Público de Minas) está recebendo denúncias de falsários pelo e-mail crimedigital@mpmg.mp.br. O site oficial é www.mpmg.mp.br.

ÚLTIMO BOLETIM

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizou para 65 o número de mortos. São 279 desaparecidos, ainda segundo a corporação. Entre os mortos, são 31 vítimas identificadas. Desde o começo das operações, foram localizadas 386 pessoas, mas os últimos sobreviventes foram encontrados no sábado de manhã.