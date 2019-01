Ponte Preta acerta empréstimo de Rafael Longuine junto ao Santos

28/01/2019 | 20:00



A Ponte Preta acertou a chegada do seu 16.º reforço para a temporada 2019. O meia Rafael Longuine, que pertence ao Santos, esteve em Campinas nesta segunda-feira para definir os últimos detalhes e assinar contrato com a equipe. O jogador chega após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Guarani.

Rafael Longuine não foi o único atleta emprestado pelo Santos que esteve no Guarani na temporada passada e agora vai para a Ponte. O meia-atacante Matheus Oliveira também passou pela equipe bugrina, mas sem tanto destaque. Ambos foram cedidos pelo time praiano a fim de abater uma dívida envolvendo a contratação do centroavante Felippe Cardoso, de R$ 800 mil.

Longuine, no entanto, não deve estrear tão rapidamente com a camisa da Ponte Preta. O meia está se recuperando de uma lesão muscular e a tendência é que volte aos gramados em meados de fevereiro.

Com 28 anos, o meia surgiu no Juventude e passou por XV de Jaú, Comercial, Inter de Bebedouro, Rio Branco, Red Bull Brasil, Audax, até chegar ao Santos em 2015. Na equipe praiana não teve muito sucesso, sendo emprestado para Coritiba e Guarani, onde marcou dez gols na Série B do Brasileiro de 2018.