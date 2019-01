Ituano supera São Bento em casa e vence a primeira no Paulistão

28/01/2019 | 19:41



O Ituano encerrou nesta segunda-feira o seu jejum no Campeonato Paulista. O time levou a melhor sobre o São Bento ao derrotá-lo por 2 a 0, no Novelli Júnior, pela terceira rodada. Apesar da rivalidade, menos de mil torcedores estiveram presentes ao estádio.

Os gols marcados por Claudinho e Martinelli colocaram o Ituano na terceira colocação do Grupo D, com quatro pontos. Já o São Bento segue sem vencer e amarga a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto, figurando também na zona de rebaixamento.

O jogo começou com os dois times se estudando bastante, até pelo forte calor que fazia em Itu. Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas não conseguiam levar perigo ao gol defendido por Rodrigo Viana. A primeira boa oportunidade só aconteceu aos 37 minutos, quando Jonas cruzou e Martinelli finalizou por cima.

O Ituano voltou com postura mais ofensiva e abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo. Martinelli cruzou rasteiro, Alemão fez o corta-luz e deixou Claudinho livre na cara de Renan. O camisa 11 dominou e bateu para o gol. O lateral Peri quase ampliou na sequência em chute de longe.

A situação do São Bento ficou ainda mais complicada aos 25, quando Ewerton Páscoa foi expulso após falta cometida em Martinelli. Na cobrança, Renan espalmou para escanteio.

Com um a mais e em vantagem no placar, o Ituano passou a valorizar a posse da bola, colocando o adversário na "roda". Já nos acréscimos, Claudinho cruzou e Martinelli completou. O autor do segundo gol tem apenas 17 anos e foi um dos destaques da última Copa São Paulo.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira, pela quarta rodada. O Ituano encara a Ferroviária, às 21 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara, enquanto o São Bento recebe o São Caetano, às 18h45, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 0 SÃO BENTO

ITUANO - Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Marcos Serrato (Corrêa), Baralhas, Martinelli, Bassani (Marcelinho) e Claudinho; Alemão (Morato). Técnico: Vinícius Bergantin.

SÃO BENTO - Renan; Everton Silva, Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Guilherme Roman; Paulinho (Éder Luis), Fábio Bahia, João Paulo e Tiago Luis (Luizão); Henan (Paulo Henrique) e Alecsandro. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Claudinho, aos nove, e Martinelli, aos 48 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Serrato e Alemão (Ituano); Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Alecsandro (São Bento).

CARTÃO VERMELHO - Ewerton Páscoa (São Bento).

RENDA - R$ 23.580,00.

PÚBLICO - 999 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.