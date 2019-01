Osmar Loss planeja usar Léo Príncipe e Victor Ramos no Guarani contra o São Paulo

28/01/2019 | 19:26



O futebol apresentado pelo Guarani na derrota para o Oeste, por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, no último sábado, não deixou o técnico Osmar Loss satisfeito. Por isso, mudanças são previstas para o jogo de quinta-feira, contra o São Paulo, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

A expectativa é de pelo menos duas caras novas entre os titulares. De volta após ficar duas semanas em Salvador resolvendo questões particulares, o zagueiro Victor Ramos deve aparecer no lugar de Ferreira. Ele foi a principal contratação do Guarani para a temporada.

Outra alteração é na lateral direita. Depois de ficar no banco de reservas na última rodada, Léo Príncipe vai fazer sua estreia no lugar de Fabrício Bigode, que vinha atuando improvisado depois da contusão de Lenon na primeira partida do Guarani no Paulistão. As principais jogadas ofensivas do Oeste, inclusive, foram nas costas do volante.

A reapresentação do elenco aconteceu nesta segunda-feira. Com duas derrotas e uma vitória, o Guarani está na terceira colocação do Grupo B.