Economia americana ainda cresce no ritmo de 3%, diz assessor de Trump

28/01/2019 | 19:19



Assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow afirmou nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva em Washington, que a economia americana "está muito forte" e cresce no ritmo de 3%. Kudlow disse discordar da projeção feita mais cedo pelo Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA, uma entidade apartidária, que cortou sua expectativa para avanço do Produto Interno Bruto (PIB) americano neste ano, de 2,4% para 2,3%.

Na avaliação de Kudlow, a paralisação parcial do governo ("shutdown") não foi um fator para o quadro macroeconômico do país, que continua a crescer de modo robusto. O assessor comentou ainda o desenrolar das negociações comerciais com a China. Segundo ele, o presidente Donald Trump mostra um "otimismo cauteloso" sobre o diálogo.

Kudlow argumentou que um acordo com a China poderia se traduzir em um crescimento forte nas exportações americanas, com a abertura de mercado.