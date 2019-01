Vasco acerta renovação contratual de Fernando Miguel até o fim de 2020

28/01/2019 | 18:54



O Vasco anunciou nesta segunda-feira à tarde a renovação do contrato do goleiro Fernando Miguel. Titular do gol cruzmaltino neste início de temporada, o jogador tinha vínculo até o fim de 2019 e o prorrogou por mais um ano, até dezembro de 2020.

O clube carioca explicou que o documento assinado pelo goleiro possui uma "opção atrelada à performance para prorrogação do compromisso até o fim de 2021", mas não revelou qual precisa ser o desempenho de Fernando Miguel para que o vínculo seja renovado automaticamente.

Curiosamente, Fernando Miguel havia concedido entrevista coletiva momentos antes do anúncio. Nela, se disse satisfeito com o futebol apresentado pelo Vasco neste início de Campeonato Carioca e apostou em uma evolução nas próximas rodadas.

"O que traz segurança são vitórias e evolução. Vejo nossa equipe com margem boa de evolução. O momento é bom, mas precisamos evoluir mais, independente da equipe que for entrar em campo", declarou. "Nosso dia a dia é para que os meninos se sintam mais tranquilos para evoluir. É importante ter a noção de estar aqui."

Fernando Miguel acertou com o Vasco em maio do ano passado, contratado junto ao Vitória. O goleiro chegou para ser reserva de Martín Silva, mas se destacou nas oportunidades que teve em 2018 e assumiu a titularidade com a saída do uruguaio para o Libertad-PAR.

TIAGO REIS - O Vasco também anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual do jovem Tiago Reis. Artilheiro da campanha que terminou com o vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior na última sexta, o jogador acertou a prorrogação de seu vínculo até dezembro de 2022.