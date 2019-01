Casa desaba na zona norte de SP; dois homens estavam no imóvel

28/01/2019 | 18:38



Uma casa desabou no Jardim Peri Novo, na zona norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 28. Dois homens estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Um deles já foi resgatado e Corpo de Bombeiros segue há duas horas fazendo buscas para localizar a segunda vítima.

Ainda não há informação do que provocou o desabamento.

A casa fica na rua Gervásio Leite Rebelo, na região da Vila Nova Cachoeirinha. Um dos homens resgatados foi socorrido ao pronto-socorro. Os bombeiros não informaram a gravidade dos ferimentos.

Outro caso

No último dia 15, um casal de catadores de recicláveis morreu soterrado ao ser atingido pela queda de um barranco, na tarde de segunda-feira, 14, no aterro sanitário municipal de Indiana, no oeste do Estado de São Paulo. As vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 50, ficaram com os corpos totalmente cobertos pela terra, que estava um pouco úmida pelas chuvas.