28/01/2019 | 18:25



Luísa Mell, que desembarcou nesta segunda-feira, 28, em Brumadinho, não poupou adjetivos negativos sobre o tratamento dado aos protetores dos animais pela Vale. Segundo a ativista informou à coluna Direto da Fonte, ela e sua equipe estão sendo "sabotados". "Viemos todos voluntariamente, compramos tapumes para o resgate - que a empresa não quis comprar - e eles não nos deixam entrar nem para mapearmos os animais", afirmou.

Para Luísa, a maior preocupação da empresa é com a imagem : "eles não querem que as pessoas filmem a tragédia. Não queriam que entrássemos com celular", revela.