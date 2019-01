Arnaldo Antunes faz shows em São Paulo

Luís Felipe Soares



29/01/2019



Arnaldo Antunes prepara rápida temporada de shows em São Paulo nesta semana. Entre quinta-feira e sábado, sempre às 21h, o cantor promete agitar a programação do Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93. Tel.: 3871-7700) com apresentações com material do (quase) impronunciável disco RSTUVXZ, seu mais recente trabalho, lançado em maio do ano passado.

Acompanhado de quarteto, Antunes revela experimentações musicais resultadas de flerte da união do rock com o samba. Canções do álbum e outras presentes em trabalhos anteriores fazem parte do repertório. Os ingressos têm valor entre R$ 12 e R$ 40, com a venda ocorrendo na bilheteria das unidades da rede Sesc.