Nick Jonas e Priyanka Chopra realizam terceira festa de casamento com direito a show de Joe Jonas

28/01/2019 | 17:10



Parece que as comemorações de casamento não vão acabar tão cedo! Quase dois meses após a primeira cerimônia, que ocorreu na Índia, Priyanka Chopra e Nick Jonas realizaram uma terceira festa para celebrar a união. Dessa vez, o local escolhido foi o restaurante Nellie's Southern Kitchen, da família Jonas, na Carolina do Norte, Estados Unidos, cidade natal do pai de Nick.

Essa festa foi bem mais intimista do que as duas primeiras. Priyanka usou um vestido branco tomara-que-caia, e Nick apareceu bem casual, de camiseta verde e calça preta. A festa teve até mesmo um pocket show de Joe Jonas, que cantou Cake By The Ocean, hit de sua banda, o DNCE.

O casal prestou muita atenção nos detalhes! Em Stories dos presentes na festa, pudemos descobrir que os guardanapos tinham as letras iniciais dos nomes de Nick e Priyanka, NP, bordados. Em frente ao restaurante, também havia uma placa dando parabéns aos noivos. Ao fim da noite, Priyanka publicou uma foto em seu Instagram com seus pais e os de Nick, e agradeceu pela cerimônia.

O casal já se casou duas vezes, com uma cerimônia católica e uma hindu.