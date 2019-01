Nego do Borel se envolve em nova polêmica ao homenagear vítimas de Brumadinho

28/01/2019 | 17:10



Nego do Borel se envolveu em mais uma polêmica! No último sábado, dia 26, o cantor fez um post lamentando a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Ao tentar se solidarizar com as vítimas do rompimento da barragem do município mineira, Nego postou uma foto agachado e com as mãos juntas, como se estivesse fazendo uma prece. O funkeiro lamentou:

Meu Deus, que começo de ano é esse pai, meus sentimentos a todas as famílias de Brumadinho, quero deixar minhas orações para família desse cara que tinha o coração lindo @wagnermontes, Deus envie seus anjos da paz, do amor aqui pra gente Pai. GALERA VAMOS AJUDAR BRUMADINHO!

Mas o público, que não deixa passar uma, reparou em um detalhe: a foto é muito parecida com uma imagem que Nego postou no Réveillon, desejando Feliz Ano Novo para os seguidores. O pessoal no Instagram não gostou muito da atitude do cantor e criticou. Um internauta comentou:

Nossa, você já estava prevendo o desastre de Brumadinho e orou antes de acontecer?

Outro seguidor escreveu:

Não tem vergonha de publicar uma Foto do ano novo mano? Você tá de brincadeira num momento desse.