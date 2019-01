Ana Furtado vira piada e brinca nas redes sociais: Parabéns pra galera

28/01/2019 | 16:21



Ana Furtado já virou meme diversas vezes e, ao que tudo indica, a apresentadora já se acostumou - tanto é que ela mesma entrou na brincadeira!

Tudo isso porque Ana apareceu no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, no último domingo, dia 27. O programa dominical exibiu um trecho da apresentadora no programa É de Casa, entrevistando uma convidada que faz carteiras artesanais. E o que mais chamou atenção foi a surpresa de Furtado ao descobrir que a moça gastava apenas três reais para fazer o produto, e como ela repetiu várias vezes a mesma pergunta:

- Quanto custou fazer essa carteira?

- Ana, você não vai acreditar: custou três reais.

- Três?

- Três reais.

- Três?

- Três reais.

- Três reais. Vocês acreditam? Com paninho, com todos esses detalhes.

- Três reais.

- E quantas você vendeu?

- Vendi três.

- Três?

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, Ana repostou o vídeo em suas redes sociais e brincou:

Quem fala 3 tantas vezes pode pedir quantas músicas no Fantástico, @tadeuschmidt? Deixei a minha sugestão no Stories! Parabéns pra galera #IssoAGloboNãoMostra vocês são DEMAIS!