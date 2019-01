Leo Alves



29/01/2019 | 05:18

Assim como em outros mercados, o brasileiro também já conta com diversos veículos eletrificados. Em 2019, diversas marcas já confirmaram a venda de modelos puramente elétricos, como o Audi e-tron, o Nissan Leaf e o Chevrolet Bolt. Porém, há alguns anos o Brasil já conta com alguns híbridos, como o Toyota Prius, o Ford Fusion Hybrid e o BMW 530e.

Para dar um panorama geral dos carros que contam com alguma propulsão elétrica no País, o Garagem360 juntou nesta galeria especial os modelos vendidos atualmente. Alguns, como é o caso do e-tron, ainda não estão disponíveis, mas já estão confirmados para este ano.

Veículos eletrificados no Brasil em 2019