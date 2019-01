UFABC abre inscrições para cursinho preparatório voltado ao Enem

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 15:30



A UFABC (Universidade Federal do ABC) abriu nesta segunda-feira as inscrições para interessados em cursinho voltado ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos campi de Santo André e São Bernardo. As inscrições para o vestibular da EPUFABC (Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC) podem ser feitas até o dia 1º de fevereiro.

De acordo com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ambas as unidades irão ofertar, juntas, 633 vagas para interessados que tenham obrigatoriamente cursado o Ensino Médio em escola pública.

Serão 390 oportunidades destinadas a ampla concorrência, 210 para auto-declarados pretos, pardos e indígenas, 15 para surdos, seis para transexuais ou travestis, seis para refugiados e seis para servidores terceirizados da UFABC com vínculo vigente no ato da inscrição.

As vagas serão distribuídas em turmas no período vespertino e noturno. A escolha do horário e campus das aulas deverá ser feito no momento da inscrição.

Interessados devem fazer a inscrição pessoalmente no campus de Santo André, localizado na Avenida dos Estados, 5.001. Os candidatos devem estar munidos de documento de identidade com foto. A prova será realizada no dia 17 de fevereiro.

A Escola Preparatória da UFABC é um curso presencial que auxilia estudantes com os conteúdos do Ensino Médio, com foco na matriz de habilidades e competências do Enem. Com início previsto para o dia 1º de abril, as aulas acontecem até a semana anterior à aplicação da prova do exame nacional.