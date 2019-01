Documentário sobre Michael Jackson alega que o cantor teria feito cerimônia de casamento com menino de nove anos

28/01/2019 | 15:10



No início de janeiro de 2019 foi divulgado pelo TMZ que um novo documentário sobre Michael Jackson seria lançado e que este em questão traria à tona alegações de abusos sexuais cometidos pelo cantor contra garotos. Assim que as informações foram divulgadas não se sabia ao certo quem seriam os personagens da produção, porém, pelo que parece, tudo já foi definido e o trabalho, inclusive, já teve sua estreia durante o Festival de Cinema de Sundance.

Segundo o jornal The Sun, o documentário relata que Michael Jackson teria organizado uma cerimônia de casamento com um menino chamado Jimmy Safechuck, que na época tinha nove anos de idade.

Hoje, com 40 anos de idade, Jmmy alega que precisou trocar votos e declarações de amor com o cantor. Além disso, a suposta vítima ainda contou que o rancho de Neverland possuía diversos quartos secretos e salas que só eram acessadas por Jackson, que eram utilizadas pelo músico para cometer seus atos de abuso contra as crianças que levavam para o local.

O filme ainda conta com depoimentos de advogados que teriam trabalhado nos processo movidos contra Jackson quando ele ainda estava vivo. Segundo os profissionais, Michael teria pago cerca de 200 milhões de dólares, aproximadamente 754 milhões e 720 mil reais, para pelo menos 20 vítimas de abuso. Tenso!