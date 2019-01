Sabrina Sato e Zoe são paparicadas por Isis Valverde e atriz brinca: Fui conhecer minha nora

28/01/2019 | 15:10



Que encontro! Após ficarem grávidas praticamente na mesma época, Isis Valverde e Sabrina Sato puderam finalmente se encontrar com os filhos nos braços. No Instagram, a atriz posou com Zoe, filha da apresentadora, e da mãe de Sabrina, dona Kika.

A estrela ainda brincou que a bebê já pode ser namorada de seu filho, Rael, que ficou de fora do registro:

Amei a tarde linda @sabrinasato com @dudanagle e sua mami musa! @kikasatorahal Fui conhecer minha nora, com todo respeito @dudanagle kkkk já tem pretendente certo!, escreveu.

Sabrina também brincou com a situação e falou do filho da amiga:

Hoje foi dia da zoe conhecer o príncipe Rael. Rael é lindo demais, já aprovei como genro., escreveu a japa.

Dona Kika também elogiou a mãezona de primeira viagem:

Que Mamãe linda e preparada que o lindo Rael tem. Gostei de ver @isisvalverde .Linda, simpática, talentosa e uma mãezona.

Em outra publicação, Sabrina ainda revelou que passou o dia colada com a filha:

Domingão agarradinhas.

Não tem coisa melhor, né?