Anitta impressiona por barriga chapada após massagem e fala de emagrecimento: -Dieta vegana

28/01/2019 | 15:10



Anitta tem chamado a atenção por exibir o corpo bem mais magro de uns tempos para cá. No Instagram Stories, a cantora comentou com os seguidores que a mudança em seus hábitos de alimentação fez com que ela perdesse alguns quilinhos.

- Minha mãe disse que eu emagreci muito! Perguntou que dieta eu fiz e eu falei que foi uma dieta vegana, apenas, explicou a beldade, enquanto exibia o corpo.

Em seguida, corrigiu a fala e afirmou que o veganismo nem pode ser chamado de dieta:

- Aliás, nem sei se eu chamo de dieta, porque pra mim dieta é sofrido e a alimentação vegana está sendo zero sofrida. Inclusive vou comer um brownie de chocolate vegano que a mamis encontrou. E várias características (que mudaram após se tornar vegana), uma plenitude que não sai de mim.

Prestes a completar um mês sem consumir produtos de origem animal, Anitta prometeu que irá contar ao público o que mudou em sua vida após se tornar vegana:

- Faltam 4 dias para completar um mês que eu to nessa alimentação vegana e depois eu vou falar sobre as coisas que mudaram na minha vida, que tá muito mara, finalizou.

Anteriormente, ela havia declarado nas redes sociais que já emagreceu quatro quilos após a adotar o novo estilo de vida:

- Estou tão mara, tomara que eu aguente para sempre. Já emagreci quatro quilos e não tem um mês. Nem estou fazendo dieta. Comi arroz, batata frita e feijãozão. Estou amando. Tomara que eu aguente para sempre. Também já tirei leite e ovos.

No fim de semana, a beldade ainda deu o que falar ao exibir a barriga chapada após encarar uma sessão da famosa massagem Miracle Touch, mesma técnica usada por Bruna Marquezine para reduzir medidas. No Instagram, Renata França, criadora do método queridinho entre as celebridades, divulgou fotos do antes e depois da barriga de Anitta, que apareceu bastante desinchada.

Ela amou e ficou toda feliz com esse resultado no abdômen. E eu mais feliz ainda de ver nossa amada feliz e saltitante, comemorou a profissional.