Victoria e David Beckham ficam furiosos após descobrir affair antigo do filho Brooklyn com Rita Ora

28/01/2019 | 15:10



Victoria e David Beckham não gostaram nadinha de descobrir que o filho, Brooklyn Beckham, de 19 anos de idade, já se envolveu com Rita Ora, oito anos mais velha que o rapaz. De acordo com o jornal The Sun, os dois ficaram furiosos após tomarem conhecimento do romance, que aconteceu há cerca de um ano e em segredo.

- Ela deixou claro que não aprovava, disse uma fonte ao veículo.

O affair aconteceu quando Brooklyn tinha 18 anos de idade e Rita 26 anos. A diferença de idade foi um dos motivos para os pais do garoto não aprovar a relação, que esfriou após Victoria e David mandarem o filho para Nova York, nos Estados Unidos, para mantê-lo longe da cantora.

Além da idade, os Beckhams não gostaram de saber que Rita Ora estava se envolvendo com o garoto apenas alguns tempo após terminar o namoro com Dave Dardner, melhor amigo e ex-agente de Beckham e também padrinho de Brooklyn.

Desde o término do affair, eles foram vistos juntos apenas algumas vezes durante jantares em restaurante badalados nos EUA. Brooklyn e Rita teriam decidido em comum acordo encerrar o envolvimento, embora continuem mantendo uma amizade bastante próxima. Atualmente, o herdeiro da família Beckham está namorando com a modelo Hana Cross.