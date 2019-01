Lulu Santos encanta ao se declarar para noivo após pedido de casamento: Me sinto mais que sortudo, um privilegiado

28/01/2019 | 15:10



Lulu Santos e Clebson Teixeira encantaram a todos no último domingo, dia 27, ao anunciarem o noivado ao vivo durante um show no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, o noivo do artista resolveu relembrar o momento ao postar um vídeo do pedido e, na legenda, não escondeu a emoção ao declarar que aquele havia sido um dos momentos mais emocionantes de sua vida.

Sem dúvidas o momento mais inesquecível da minha vida, disse ele, ao compartilhar o registro na madrugada desta segunda-feira, dia 28.

Em seguida, Lulu então retribuiu o carinho do amado e se declarou:

Você é a pessoa mais romântica que eu conheço. Junta isso com seu altíssimo padrão moral! Me sinto mais que sortudo, um privilegiado. Aceito sim, mais que isso me ofereço. te amo, meu Gigante.