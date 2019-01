Nasce filho do rapper XXXTentacion, assassinado em 2018

28/01/2019 | 15:10



O assassinato do rapper XXXTentacion ocorreu no último mês de junho e, mesmo após o ocorrido, o nome do artista continua cercado por polêmicas. Apesar disso, uma notícia boa foi divulgada pela revista People: o filho dele, fruto de sua união com Jenesis Sanchez, nasceu!

No último sábado, dia 26, a família do rapper fez o anúncio, obtido pela publicação, contando a novidade:

- A mãe de XXXTentacion, Cleopatra Bernard, e Jenesis Sanchez estão entusiasmadas em anunciar a chegada do bebê Gekyume Onfroy, nascido no dia 26 de janeiro de 2019. Estamos felizes em confirmar que ele e a mãe passam bem.

Além disso, a declaração também contou que o nome da criança foi uma escolha do pai.

- O nome Gekyume deriva de uma palavra que X criou antes de morrer, que significa um 'estado diferente' ou 'próximo universo de pensamento'. XXXTentacion escolheu esse nome especificamente para seu primeiro filho; sua família está honrada em tornar sua vontade realidade.