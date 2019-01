Gisele Bündchen mostra talento como cantora em episódio do Carpool Karaoke

28/01/2019 | 15:10



Além de modelo, empresária, mãe... Gisele Bündchen também é cantora! A beldade participou na última sexta-feira, dia 25, de um episódio do Carpool Karaoke ao lado do grupo Boyz II Men. Para a banda, ela entregou que aprendeu inglês ouvindo as músicas deles.

- Eu me mudei para Nova York quando tinha 16 anos de idade. Eu não falava uma palavra de inglês. Mas a minha irmã falou: ''aqui, pega minha fita cassete''. Ela que fez a fita para mim, em um lado tinha Boyz II Men, no outro tinha Mariah Carey, revelou a modelo, segundo publicação divulgada pela People com exclusividade.

Nathan Morris, Shawn Stockman e Wanya Morris ficaram surpresos com a revelação e ainda mais empolgados para cantarem ao lado da musa brasileira, que os convenceu a cantar alguns hits em português.