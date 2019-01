Christiane Torloni revela suposto nome e sexo do bebê de Luiza Possi

28/01/2019 | 15:10



Aconteceu nesta segunda-feira, dia 28, mais uma exibição do programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes, e podemos dizer que a participação de Luiza Possi deu o que falar! A cantora foi uma das convidas especiais e, ao lado de Christiane Torloni, posou para um clique divulgado nas redes sociais. Porém, não foi a foto que que chamou atenção, e sim a legenda da publicação que entregou o suposto nome e sexo do bebê da filha de Zizi Possi.

Abençoando a chegada do Lucca, escreveu a atriz de O Tempo Não Para na selfie com Luiza. É claro que, rapidamente, a internet surtou com a novidade, que ainda não tinha sido revelada por Luiza, e nos comentários houve uma chuva de elogios.

No programa ao vivo, a cantora também fez revelações sobre a vida íntima. Enquanto Fátima e todos os convidados conversavam sobre sexo, casamento e independência, a loira acabou contando que perdeu a virgindade aos 13 anos de idade e lembrou como foi para dar a notícia para mãe.

- Eu tinha 13 anos, mas escolhi. Realmente escolhi, foi naquele dia, acordei e falei: hoje vou transar, falei pras minhas amigas. Eu tinha um parceiro fixo, tinha um namorado, já namorava há um ano e pouco com ele, contou Luiza.

- Foi Dia das Mães na sequência e falei: vou dar isso de presente pra minha mãe. Falei: mãe, precisamos conversar, perdi a virgindade. Nossa, coitada. E ela teve que digerir isso sozinha.

Agora porém, Luiza vê a situação de uma forma diferente e declarou:

- Começo a enxergar que eu fui sacana com a minha mãe. Nunca achei que eu tinha sido sacana com ela. Hoje que eu já estou com quase quatro meses, já começo a entender como muda a relação quando vamos ter um filho.

A cantora ainda comentou como está sendo a vida de grávida:

- Estou me sentindo enorme, tudo que como penso: por que não dois? Achei que estava enjoando até conhecer outras grávidas.

O bebê é fruto do relacionamento de Luiza com o diretor de TV Cris Gomes, com quem ela se casou em setembro de 2018. A cantora anunciou sua gravidez na última quinta-feira, dia 24.