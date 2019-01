Antonia Fontenelle responde críticas e afirma: -Não me chamo Anitta que depende de vocês para viver

28/01/2019 | 15:10



Depois de ter defendido Nego do Borel diante da polêmica em que o cantor se envolveu, Antonia Fontenelle usou seus Stories no Instagram, no último domingo, dia 27, para responder à algumas críticas que recebeu. Os comentários foram feitos após ela ter se manifestado em um vídeo que mostra o cantor Lulu Santos sendo pedido em casamento.

Apesar de ter escrito que achou o momento bonitinho, muitos usuários entenderam a mensagem dela como uma ironia. Sem papas na língua, a loira se irritou e mandou um recado:

- Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês querem respeito, então vocês tem que respeitar também. Vocês estão pensando o quê? Que eu vou me render à ditadura de vocês? Que agora eu tenho que rezar a cartilha de vocês? Tem que falar tudo do jeitinho que vocês querem? Vão para a casa do c******. Vocês me respeitem que aqui o buraco é mais embaixo.

Mesmo sem citar quem a teria ofendido, ela dá indícios de que foram pessoas que são parte da comunidade LGBTQ+, porque também citou algumas celebridades que se envolveram no caso de Borel.

- Não me chamo Nego do Borel, não me chamo Ludmilla, não me chamo Anitta, não me chamo pessoas que dependem de vocês, da ditadura de vocês para viver. Vocês me respeitem.