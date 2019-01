Feira do Bem 2019: evento que reúne ONGs e gastronomia ganha nova edição

Redação



28/01/2019 | 15:18

A Feira do Bem 2019, evento que reúne expositores de marcas autorais de produtos exclusivos, apresentações culturais e oficinas divertidas, além de gastronomia e brincadeiras de rua vai voltar! A terceira edição ocorre de forma gratuita, no sábado 16 de fevereiro, na Praça Pereira Coutinho, coração da Vila Nova Conceição, em São Paulo (SP).

A ideia, segundo os organizadores, é levar diversão, entretenimento e boas compras para um público cada vez maior, além de conectar pessoas a iniciativas do bem, por meio de oficinas e experiências transformadoras. Mais do que um passeio de compras ou gastronômico, a Feira do Bem se propõe a ser uma verdadeira experiência para toda a família.

Atrações confirmadas

– Sorvete de Waffle da Oop

– Foto na bolha de sabão

– Pedalar para fazer o próprio suco natural na Bike Ybá

– Brincadeiras de rua

– Expositores

– Diversas ONGs parceiras

Serviço

Evento Feira do Bem 2019 – Por Um Mundo Melhor!

Data: 16 de fevereiro, sábado

Horário: das 10h às 19h

Local: Praça Pereira Coutinho, Vila Nova Conceição, São Paulo (SP)

Próximo ao Parque do Ibirapuera