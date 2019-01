Vale não autorizou terceiros, inclusive advogados, a falar em seu nome

28/01/2019 | 14:42



A assessoria de imprensa da mineradora Vale divulgou nota no início da tarde desta segunda-feira, 28, com esclarecimento de que "não autorizou nem autoriza terceiros, inclusive advogados contratados, a falar em seu nome". "A Vale volta a ressaltar, de forma enfática, que permanecerá contribuindo com todas as investigações para a apuração dos fatos e que esse é o foco de sua diretoria, juntamente com o apoio às famílias atingidas", cita a nota.

Mais cedo, o advogado Sergio Bermudes, um dos principais defensores da mineradora, afirmou que "não vê responsabilidade" da companhia sobre o rompimento da barragem em Brumadinho e que já havia enviado à Justiça mineira pedido de reconsideração sobre as decisões que bloquearam R$ 11 bilhões do caixa da empresa.