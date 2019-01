VW Tiguan chega a 5 milhões de unidades produzidas

Da Redação, com assessoria



28/01/2019 | 14:18

O VW Tiguan atingiu o marco de 5 milhões de unidades produzidas no mundo. Segundo a marca alemã, o número histórico foi atingido neste mês na fábrica de Wolfsburg, na Alemanha. Desde que a atual geração foi lançada, em 2016, a montadora já vendeu mais de 1,5 milhão unidades em todo o mundo das carrocerias de cinco e sete lugares – esta última vendida no Brasil como Tiguan Allspace.

História VW Tiguan

A produção da primeira geração começou em 2007 na fábrica principal de Wolfsburg, na Alemanha. Mais de 120 mil unidades deixaram a linha de montagem já ao final do primeiro ano completo de produção, em 2008. Essa marca teve continuidade com um crescimento contínuo – em 2015, mais de 500 mil Tiguans já haviam sido vendidos em todo o mundo.

A segunda geração do SUV foi apresentada em 2016. Ele foi o primeiro SUV da Volkswagen baseado na estratégia modular transversal (MQB). O modelo foi seguido, em 2017, pelo Allspace, quase 22 centímetros mais longo e disponível também numa versão com sete lugares.

A nova geração e a expansão da gama com o modelo maior causaram um estímulo positivo. Mais de 700 mil unidades foram vendidas em 2017. No ano passado, o Tiguan teve seu melhor desempenho, com quase 800 mil veículos comercializados.

Evolução

