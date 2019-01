Ex de Anitta, Thiago Magalhães escreve texto motivacional e surpreende internautas

28/01/2019 | 14:11



Thiago Magalhães faz o maior sucesso no Instagram. Além de ter o rostinho que tem, o empresário sempre publica textos que promovem alguma reflexão sobre a vida. E na manhã desta segunda-feira, dia 28, não foi diferente. Thiago postou em seu perfil a foto que você vê acima, com uma legenda que surpreendeu muitos internautas. Veja abaixo:

Na maioria das vezes, nós não sabemos o que se passa na vida das pessoas. Não temos ideia do caminho que trilharam para chegar aonde estão e nem o tanto de sacrifício que precisaram fazer. Quando gastamos o nosso tempo vivendo a vida do outro, criticando, especulando e julgando; desperdiçamos o nosso próprio tempo e energia para crescer. Vai lá! Foca em você! Pense sobre você, critique seus próprios erros, faça planos pra você, corra atrás dos SEUS sonhos. E jamais compare o seu capítulo de número 1 com o capítulo 10 de qualquer outra pessoa. Nossos tempos são diferentes e isso é o que nos torna especiais e únicos! Boa semana pra todos vocês.

Nos comentários, diversas pessoas elogiaram a mensagem promovida por Thiago. Mas, para sermos sinceros, muita gente também aproveitou para elogiar esse sorriso do empresário! Uma usuária até teve que comentar o seguinte:

Gente, sei que é difícil, mas vamos focar na legenda que é incrivelmente positiva.

E aí, seu foco esteve onde nesta matéria?