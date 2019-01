Empresa alemã que fez auditoria em barragem diz que colabora com autoridades

28/01/2019 | 13:37



A empresa alemã TÜV SÜD confirmou por meio de comunicado à imprensa que realizou uma auditoria na barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho (MG) e afirmou que está colaborando com as autoridades brasileiras. A companhia afirma que vai providenciar às autoridades todos os documentos necessários, mas que não pode comentar sobre o caso em razão de as investigações estarem em andamento.

A TÜV SÜD diz que fez uma revisão periódica da segurança da barragem no dia 18 de junho e que realizou ainda uma inspeção regular de segurança no dia 26 de setembro. A empresa destacou que essas inspeções estão de acordo com o previsto por portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

A auditoria foi mencionada pelo presidente da Vale, Fabio Schvartsman, durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, 25. Ele afirmou que os relatórios de auditoria indicavam que a barragem era estável e que o potencial de acidente era baixo.