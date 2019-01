História que se repete

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 12:28



Não é de surpreender o ranking publicado nesta edição do Diário sobre as avenidas e estradas recordistas em mortes no Grande ABC nos últimos quatro anos. Investimento insuficiente por parte das prefeituras, aliado à imprudência de motoristas e pedestres, ajuda a agravar o quadro e aumentar o sofrimento das famílias.

E, neste quesito, a Avenida Piraporinha reina no levantamento feito pelo jornal. A via que corta os municípios de São Bernardo e Diadema registrou 14 óbitos entre os anos de 2015 e 2018.

Logo atrás na relação está a Avenida dos Estados, que liga Mauá, Santo André e São Caetano à Capital, com 11. As avenidas João Ramalho e Barão de Mauá, em Mauá, e a Estrada do Pedroso, em Santo André, vêm na sequência, com dez óbitos cada.

E nada melhor do que os próprios usuários das avenidas explicarem os motivos para tantas mortes. Segundos motoristas e pedestres, a má condição do pavimento, ausência de passarelas e ambulantes por toda a extensão, o que complica o deslocamento das pessoas pelas calçadas, são as principais causas. Mas pode-se incluir ainda inexistência ou sinalização insuficiente e falta de fiscalização.

Já em relação às estradas, a campeã disparada é a Rodovia dos Imigrantes, responsável por ligar o Grande ABC ao Litoral. Foram 90 mortes no quadriênio nos trechos de Diadema e São Bernardo, enquanto que a Via Anchieta computou 69 em São Bernardo, em segundo lugar, e o Rodoanel, que cruza Mauá, Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires, teve 33.

Vale destacar que os municípios da região reduziram em 16% no ano passado o número de óbitos causados por acidentes de trânsito, em comparação com 2017 – caiu de 240 para 201 –, mas especialistas apontam que o sistema viário ainda apresenta alto índice de risco aos usuários. Portanto, é necessário esforço conjunto das administrações para tentar reduzir essas ameaças. E a resposta deve ser imediata. Para o bem geral da população.