Comando da PM no Grande ABC faz balanço das estatísticas criminais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 12:14



O coronel da PM (Polícia Militar) Ronaldo Gonçalves Faro, comandante do policiamento no Grande ABC, realizou coletiva de imprensa nesta manhã para divulgar balanço das estatísticas criminais em 2018. Conforme o Diário mostrou na última sexta-feira, os índices como homicídios, roubo e furto de veículos e roubo e furto em geral apresentaram queda, na comparação com os dados de 2017.

"Vemos que os números estão controlados. Em que pese termos registrado uma redução de 10,45% nos homicídios, esse é o índice em que nos mantemos mais atentos, inclusive porque em 2018 tivemos alguns casos de feminicídio e os crimes contra a vida merecem nossa atenção", afirmou o coronel.

O oficial destacou a parceria que tem sido estabelecida na região com as prefeituras e os demais agentes de segurança, como a Polícia Civil e as guardas civis municipais. "Quando falamos de segurança pública, é sempre bom termos os pés no chão. Mas sem dúvida esse bom relacionamento tem impactado nos resultados que temos alcançado", concluiu.



