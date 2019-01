3 cuidados para conservar o catalisador automotivo

Da Redação, com assessoria



28/01/2019 | 12:18

O catalisador automotivo está localizado no sistema de escapamento do carro e sua função é converter os gases poluentes em substâncias inofensivas à saúde. O componente é responsável por transformar cerca de 98% dos gases tóxicos em vapores que não causam danos. Por isso, ele é fundamental nos veículos modernos, sendo obrigatório no Brasil desde os anos 1990.

“O interior do catalisador é composto por um substrato, que pode ser cerâmico ou metálico, revestido por diversos óxidos e metais nobres, como platina, paládio ou ródio. Quando eles entram em contato com os gases tóxicos, promovem reações químicas transformando-os em gases inofensivos e água”, afirma Miguel Zoca, gerente de Aplicação do Produto Umicore, que é uma das fabricantes do componente.

Projetado para ter uma vida útil de, no mínimo, 80 mil quilômetros, o consumidor deve tomar algumas atitudes simples para não comprometer tanto o tempo de vida útil quanto o funcionamento do componente. “A falta de manutenção do carro é um dos principais fatores. Falhas nos sistemas de ignição e de injeção, combustível de má qualidade, assim como a utilização de aditivos e fluídos não recomendados pelo fabricante podem interferir na sua ação”, explica Miguel.

Para auxiliar os motoristas, a Umicore separou algumas dicas de como manter a peça em bom estado.

Cuidados com o catalisador automotivo

1- Combustível de qualidade

O uso de combustível de má qualidade pode afetar o catalisador. Isso acontece devido ao combustível adulterado não ser 100% queimado na câmara de combustão. “Como o veículo não está preparado para trabalhar com essas substâncias indevidas, elas acabam chegando ao catalisador e prejudicam o desempenho do componente”, comenta Claudio Furlan, gerente comercial da Umicore.

Além disso, o combustível de má qualidade também interfere nos sistemas de alimentação e de ignição, produzindo resíduos e depósito de carbono nas válvulas, corpo de borboleta e câmara de combustão, reduzindo a durabilidade do motor.

2- Troca de óleo no prazo

Caso o óleo e o filtro não sejam trocados dentro do prazo, as substâncias derivadas da queima do lubrificante do motor podem se acumular no catalisador. “Isso faz que o componente seja contaminado por fósforo, zinco, cálcio e magnésio, que se acumulam na camada catalítica, encobrindo os metais nobres, que são responsáveis por transformar os gases tóxicos em inofensivos”, diz Miguel Zoca.

3- Inspecione as velas de ignição

A vela de ignição é responsável pela queima da mistura ar/combustível. Porém, quando desgastada, ela deixa de queimar completamente a gasolina ou o etanol. Como o catalisador trabalha em altas temperaturas, a parte cerâmica derrete ao entrar em contato com as substâncias provenientes da queima não correta do combustível.

Da mesma forma, os cabos de velas e bobinas também devem ser inspecionados. “A inspeção é um procedimento simples e o consumidor deve priorizar esse cuidado para evitar problemas futuros”, explicam os especialistas da Umicore.

