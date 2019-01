Descubra por que vale a pena viajar com guia

Redação



28/01/2019 | 12:18

Viagens em excursões são muito populares ao redor do mundo. Esta modalidade une em um mesmo roteiro grupos de pessoas que, normalmente, acreditam que vale a pena viajar com guia para se sentirem mais seguras e ter alguém com experiência.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Apesar de alguns turistas não gostarem da presença do guia, por se sentirem mais à vontade sozinhas, de um modo geral há uma boa aceitação, já que esse profissional ajuda, por exemplo, quem não fala a língua local. Ele está ali também para atuar com mais propriedade em caso de imprevisto.

Outras vantagens de viajar com guia

Ter um guia por perto também facilita em outros aspectos, pelo fato de ele, normalmente, conhecer bem os lugares visitados e passar de maneira mais adequada as informações históricas e culturais para os visitantes. O guia também pode facilitar o acesso às atrações, bem como indicar os melhores restaurantes, as lojas de presentes e os costumes locais.

Para Ronnie Corrêa, diretor geral da agência de viagens Abreu no Brasil, viajar com guia tem diversos pontos positivos. “Esse profissional tem informações históricas e culturais sobre as atrações visitadas, o que significa que os passeios vão muito além de ver construções bonitas ou belos quadros”.

Conhecer um lugar vai muito além do que apenas vê-lo. Muito melhor que isso é estar, sentir, aprender e vivenciar essa experiência, independentemente do destino. Corrêa ressalta a funcionalidade que um guia tem nessas horas.

“Bernini, por exemplo, foi um exímio escultor e arquiteto italiano, e suas obras estão espalhadas por Roma. Quem vai sozinho até lá, a não ser que seja um entusiasta das artes, verá todos esses elementos de forma separada. Um guia poderá conectar tudo isso em um conjunto muito mais interessante”.