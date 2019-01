Marcio Bernardes



28/01/2019 | 12:10



Campeão



(São Paulo) – O São Paulo mereceu ganhar a Copinha e o melhor de tudo é que seu adversário, o Vasco da Gama, jogou um belo futebol, mostrou que tem uma bela equipe e que o trabalho na base é melhor do que no time principal. Em São Januário há uma escola fundamental homologada pela Prefeitura. A educação, além dos jogadores que moram no estádio, também é oferecida aos meninos do bairro, extremamente carente.



É triste acompanhar o Vasco nos últimos tempos. Mas esse grupo da Copinha é bambambã. Destaque para Lucas Santos e Thiago Reis. Vão jogar na Europa, como Juninho Pernambucano, Edmundo, Phelipe Coutinho e tantos outros forjados pelo clube.



No São Paulo o torcedor conheceu uma constelação de futuras estrelas que vão brilhar no futebol. Destaque para Anthony, Igor Gomes, Walce e Gabriel Novaes, por sinal, artilheiro da competição com 10 gols.



A Copinha de 2019 teve um balanço razoável. Neste ano foi disputada com 128 equipes. Muita coisa, concorda?! Tecnicamente só apareceu qualidade quando terminou a fase de grupos. Em outros tempos a Copinha mostrava mais e melhor. E revelava muitos craques.



De qualquer forma valeu para este início de temporada.



Amor e solidariedade



O gesto dos jogadores do São Paulo vai além da homenagem para a menina Larissa, que luta contra um câncer no cérebro. Eles rasparam os cabelos e jogaram, além de muita bola, luz sobre um caso delicado e complicado.



Uma criança e sua família sofrem e lutam com uma grave doença. O caso não é isolado e muitos outros seres humanos também padecem de doenças semelhantes.



Nessa hora, além da solidariedade e orações, alerta-se para a necessidade de pesquisas, estudos, tratamentos e evoluções em busca da cura.



Parabéns aos são-paulinos, aos meninos que tiveram uma atitude de adultos. Com certeza, Deus, na sua onipotência, está atento a tudo isso.