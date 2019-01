Luana Piovani explica vídeo em que aparece elogiando as partes íntimas de uma mulher durante gravação de filme pornô

28/01/2019 | 11:10



Não se falou de outro assunto no último domingo, dia 27, que não fosse um vídeo que mostra Luana Piovani elogiando as partes íntimas de uma mulher. Todos se perguntaram sobre o que eram as cenas, já que as imagens foram feitas por uma diretora e mostram uma gravação de Luana durante um filme pornô.

Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi o que ela disse para uma das mulheres, elogiando suas partes íntimas:

- Eu nunca vi um c* tão lindo quanto o seu. Eu fiquei com vergonha do meu.

Nesta segunda-feira, dia 28, ela explicou o ocorrido em seu canal do YouTube:

- O meu programa no E! chama Luana é de Lua e cada episódio é sobre uma coisa. Tem sobre fantasia sexual. Então a gente foi gravar com um pessoal de filme pornô e a diretora gravou aquele videozinho que vazou.

Luana ainda deu a sua opinião sobre as imagens:

- Imagina se não ia viralizar eu dando aquela elogiada naquela rabada da moça. Eu ri tanto com tudo isso! E o pior é que todo mundo que me conhece já me mandou, perguntando se eu tinha recebido. Eu nunca recebi tantas vezes a mesma coisa.