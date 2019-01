Após internação, Preta Gil posa em spa e desabafa: - Dessa vez foi sério

28/01/2019 | 11:10



Preta Gil deu um susto em seus fãs na última semana após surgir internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na época, a assessoria de imprensa da artista contou que ela havia passado mal durante uma campanha e chegou, até mesmo, a desmaiar. Felizmente na última quarta-feira, dia 23, Preta teve alta e, pelo que parece, já está aproveitando sua recuperação de uma forma super especial.

Em seu Instagram, a cantora de 44 anos de idade compartilhou um clique em uma banheira de um spa e, na legenda, escreveu:

- Relax time também é preciso!!! Obrigada pelas mensagens, já já tô de volta!!

Além disso, Preta resolveu dividir com seus seguidores, por meio de seu Stories tudo que aconteceu desde o momento em que se sentiu mal, até a internação e processo de recuperação.

- Faz uma semana que eu estou sumida daqui, me recuperando. Vocês devem ter lido que eu fui internada depois de passar mal no meio de uma filmagem. É verdade. Eu voltei muito gripada de Orlando. Era Influenza A e eu não sabia que era uma gripe tão forte. Eu fui tratando normalmente, tomando aqueles remedinhos, mas a medida que eu fui trabalhando sem dormir e comer direito, eu fui piorando, contou a artista.

- Quando cheguei ao [hospital] Sírio-Libanês, já estava com quadro de pneumonia branda. Aí meus médicos me prenderam lá. Tomei cortisona, antibiótico, todos os remédios, revelou.

De acordo com a artista, ir até o spa serviu como uma forma de ajudar, pois descansar após a internação era essencial. Ela relatou a dificuldade de deixar de lado o trabalho e ainda ressaltou a seriedade da situação.

- Na quinta eles me liberaram para eu vir para esse spa descansar. Dormir, me alimentar direito, mas sem trabalho e sem estresse. Pra mim é muito difícil porque eu amo trabalhar, ter a vida agitada, corrida. Mas de fato eu tenho que me cuidar mais. Dessa vez foi sério, fiquei mal.

Porém, para o alívio dos fãs, Preta garantiu já está se recuperando e agradeceu as energias positivas.

- Já estou melhorando, graças a Deus, com meu amor cuidando de mim e com o carinho de vocês. Não vim aqui antes porque eu estava muito abatida. Agora estou feliz porque eu estou me cuidando, mas já já o trabalho volta. Quarta eu já estou de volta à ativa, se Deus quiser. Obrigada pelas mensagens e pela preocupação.

Por fim, a cantora ainda ressaltou a companhia do marido, Rodrigo Godoy, que permaneceu ao seu lado durante todo tempo.

- Esse aqui é um guerreiro. Não saiu do meu lado nem um segundo. No hospital, aqui. Cuidou de mim com muita paciência, disse, mostrando Rodrigo.

Ainda bem que deu tudo certo no final, né?