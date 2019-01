Recall: BMW convoca M3 e M4 no Brasil por problema no cardã

Leo Alves



28/01/2019 | 14:18

Um recall da BMW envolvendo os modelos M3, M4 Coupé e M4 GTS foi anunciado no Brasil. Estão convocados os veículos fabricados entre 30 de junho e 26 de setembro de 2016 por conta de um defeito no eixo cardã traseiro.

Recall BMW: defeito

A troca é gratuita e pode ser feita em qualquer concessionária da marca. Segundo a BMW, a substituição da peça é necessária devido à pouca resistência do material utilizado no acoplamento do cardã ao diferencial traseiro. Por conta disso, pode haver um desprendimento, o que impende a transmissão da força do motor para as rodas.

Apesar dos riscos, a montadora afirma que ainda não teve conhecimento de acidentes relacionados a este recall.

Convocados

Confira a seguir os 33 carros convocados.

MODELO CHASSI M4 Coupé WBS3R9103HK863535 M4 GTS WBS4S9100HK576968 M3 Sedan WBS8M9107H5F94459 WBS8M9109H5F94544 WBS8M9104H5F94595 WBS8M9103H5F94653 WBS8M9108H5F94678 WBS8M9104H5F94693 WBS8M910XH5F94696 WBS8M9104H5F94726 WBS8M9105H5F94329 WBS8M9109H5F94334 WBS8M9109H5F94527 WBS8M9105H5F94640 WBS8M9104H5F94788 WBS8M9104H5F94371 WBS8M9109H5F94530 WBS8M9103H5F94572 WBS8M9100H5F94335 WBS8M9106H5F94467 WBS8M9104H5F94466 WBS8M9101H5F94604 WBS8M9106H5F94694 WBS8M9104H5F94368 WBS8M9106H5F94582 WBS8M9101H5F94652 WBS8M9102H5F94451 WBS8M9104H5F94452 WBS8M9104H5F94578 WBS8M9109H5F94608 WBS8M9105H5F94654 WBS8M9104H5F94659 WBS8M9103H5F94796

