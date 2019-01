Obituário - 28 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2019 | 10:00



Santo André, quinta-feira, 24



Maria Ferrari Costa, 93. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Romeu Alves da Cunha, 90. Natural de Monte Alegre do Sul (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.



Mario Annunciato, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Crematório Vila Alpina.



Isidoro Ruiz, 78. Natural de Balbinos (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 24. Cemitério e Crematório Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).



Antonio Inácio Alves, 76. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Fernandes Viveiros, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.



Helmut Axel Comploier, 75. Natural da Alemanha. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Crematório Memorial de Santos (SP).



Neusa Monserrat Perillo, 67. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Irineu Marcos Nonato, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Vigilante. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rennan Costa de Arruda, 27. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Motoboy. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, 25



Aparecido Faustino de Faria, 88. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Cecília Zanin, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Adelina Isolina Sattoriva Guimarães, 84. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Anneliese Martha Breyer, 83. Natural de Araçoiaba da Serra (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Crematório Memorial Santos (SP).



Moacir Adolfo de Freitas, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fernando Correia da Graça, 71. Natural de Boca da Mata (AL). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria da Penha Gomes Bianchi, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliana Cristina Costa, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Leonardo Pierre Chiale, 25. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Motoboy. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 26



Angela Bersane Alonso, 88. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.



Annaliza Devus Pasuld, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Ageu Vieira dos Santos, 73. Natural de Serra Talhada (PE). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Nadejda Mitev Garcia, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Francisco, 65. Natural de Guatapará (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Carlos Pereira, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Aparecido Gualberto Costa, 64. Natural de Guaraci (PR). Residia no Parque Bandeirante, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Carlos de Godoy, 62. Natural de Guaimbé (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo, dia 21



Jovelina Rodrigues da Silva, 80. Natural de Açucena (MG). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.



Luiz Neves, 60. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, dia 22



Valdelice Domingas da Costa, 71. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Aparecida Zilda Sanches, 66. Natural de Garça (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.



Aparecido de Almeida, 61. Natural de Ourizona (PR). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



São Bernardo, dia 23



Maria da Conceição de Paulo, 98. Natural de Gouveia (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Teru Shitsuka, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Eduarda de Jesus Costa, 94. Natural de Portugal. Residia em São Paulo (SP). Dia 23, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Irene Francisca Pereira, 90. Natural de Salinas (MG). Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Zilda dos Santos Almeida, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Toshihiro Shibayama, 86. Natural de Japão. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Hisayuki Nishida, 85. Natural de Fukuoka, Japão. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Crematório Memorial Santos (SP).



Nelson Lanzieri, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



José Nildo Pereira, 70. Natural de Surubim (PE). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



Setsuo Tomita, 69. Natural do Japão. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.



Mauro Telli, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



Geraldo Alves Pessoa, 61. Natural de Divino (MG). Residia no Parque das Flores, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 24



Maria de Lourdes Soares Teixeira, 89. Natural de Brás Pires (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



Maria Aparecida Maziero, 86. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



Mariano Ferreira, 79. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Municipal de Descalvado (SP).



Raimunda Ferreira Gonçalves, 76. Natural de Abaetetuba (PA). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Jorge Olmar do Nascimento, 74. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



Antonia Floris Frnandes, 69. Natural de São Pedro (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério Municipal de São Pedro (SP).



Orestina Maria de Souza, 69. Natural de Itiuba (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Antonio da Conceição Alves, 65. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 25



Hanaco Utino, 80. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 26



Geaneti Calisto, 74. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



João Campos Sodré Ferreira, 66. Natural de Peri Mirim (MA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Crematório Memorial Santos (SP).



São Caetano



Lúcia Muniz de Farias Vassalo, 70. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Marieta de Jesus Juanini, 94. Natural de Carmo do Rio Claro (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em São Bernardo. Vale da Paz.



Taurino Pacífico da Silva, 86. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Letícia Rondanini Reato, 83. Natural de Tejupá (SP). Residia em Diadema. Dia 23. Jardim da Colina.



Maria Zilma Costa Filizzola, 65. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Vale da Paz.



Pedro Augusto de Jesus, 53. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Vera Lúcia Vieira de Meneses, 51. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Lucas Santana, 26. Natural de Itapebi (BA). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



Mauá, dia 22



Marta Pedreira dos Santos Santana, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, dia 23



José Vieira, 84. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



José Maximiano, 60. Natural de Itaporanga (SP). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Marilda Correia dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Vagner de Oliveira Caetano, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



César de Amorim Santana, 33. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Elisabete, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 24



Antonio Vieira de Souza, 74. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Tereza de Andrade Lazzarete, 66. Natural de Itatinga (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.



Celso Luiz Corraini, 54. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Músico. Dia 24, em Santo André, Memorial Jardim Santo André.



Cristian Maximo da Costa, 24. Natural de Caxias (MA). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 25



Ilvanir Aparecida Silva, 82. Natural de Palestina (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 25, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Benedito Santos Silva, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Reginaldo de Oliveira, 74. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Jorge José da Silva, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Elisabete, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Caio Henrique Ferreira de Lima, 20. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 26



Aparecida Pereira Ramos, 76. Natural de Aguaí (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 26, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.