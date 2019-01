Dólar abre em alta com exterior, mas ronda estabilidade

28/01/2019 | 09:55



Após ter sido negociado com baixa liquidez em outras praças do País na sexta-feira, 25, por causa do feriado em São Paulo, o dólar abriu em alta frente o real no mercado à vista nesta segunda-feira, 28, perdeu força, caiu pontualmente e, pouco depois das 9h30, rondava a estabilidade.

Houve venda de dólares por tesourarias e alguns exportadores, após o ajuste de alta à vista na sexta-feira e na abertura desta segunda-feira, disse um operador de câmbio. A princípio, a alta acompanhou o sinal externo em relação a outras divisas de países emergentes exportadores de commodities em meio a temores renovados com a desaceleração global, após a queda no lucro industrial na China em dezembro.

Uma eventual nova paralisação parcial do governo dos Estados Unidos também não é descartada. Nesta segunda, a máquina pública americana retoma os trabalhos, após 35 dias de "shutdown". Há também compasso de espera pela decisão de política monetária do Fed e a entrevista do presidente da instituição, Jerome Powell, na quarta-feira, e o relatório de empregos dos EUA na sexta-feira.

Internamente, a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro hoje em São Paulo está sendo monitorada em meio a expectativas pela apresentação da proposta de reforma da Previdência ao Congresso, que volta do recesso na sexta-feira, mesmo dia das eleições à presidência da Câmara e do Senado.

Às 9h40, o dólar à vista estava praticamente estável, cotado a R$ 3,7632 (+0,02%), enquanto o dólar futuro de fevereiro caía 0,27%, a R$ 3,7630.