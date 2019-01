Com Westbrook e George em alta, Thunder bate líder Bucks e vence a 5ª seguida

28/01/2019 | 09:29



O Oklahoma City Thunder contou com a dupla Paul George e Russell Westbrook para conseguir uma importante vitória na rodada de domingo da NBA. Em casa, a equipe de Oklahoma City derrotou o Milwaukee Bucks, melhor equipe da liga, por 118 a 112, parando o astro grego Giannis Antetokounmpo com uma forte defesa, e conseguiu o seu quinto triunfo seguido na temporada regular.

Paul George mostrou a razão de ter sido escolhido ao All-Star Game com 36 pontos (sendo oito em arremessos de três), 13 rebotes e 3 roubadas - isso tudo em 38 minutos. Já Russell Westbrook conseguiu o que mais sabe fazer na sua carreira: um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 13 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

Pelo lado do Bucks, Antetokounmpo foi parado pela defesa do Thunder no primeiro tempo. Até cresceu na segunda metade da partida, mas sem ser suficiente para levar o seu time à vitória como visitante. O pivô terminou com 27 pontos e 18 rebotes. Segunda opção ofensiva da equipe de Milwaukee, Khris Middleton fechou o jogo com 22 pontos.

Na tabela de classificação, o Thunder segue na terceira colocação da Conferência Oeste com 31 vitórias e 18 derrotas. Só está atrás do Golden State Warriors e do Denver Nuggets. No Leste, o Bucks lidera com 35 triunfos e agora 13 derrotas.

Quem também brilhou na rodada de domingo, mas saiu de quadra derrotado, foi o ala/armador esloveno Luka Doncic. No Texas, o seu Dallas Mavericks foi derrotado pelo Toronto Raptors por 123 a 120 no dia em que conseguiu o seu segundo "triple-double" em sua primeira temporada na NBA - o mais jovem a chegar em dois na história da liga norte-americana de basquete. Foram 35 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.

Entre os visitantes, Kawhi Leonard foi mais uma vez o cestinha e com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos). O ala teve 33 pontos e 10 rebotes, em 34 minutos de ação. Kyle Lowry obteve 19 pontos, nove assistências e dois bloqueios e o pivô Serge Ibaka conquistou outro "double-double" com 11 pontos e 11 rebotes.

Com o triunfo, os canadenses seguem na segunda posição da Conferência Leste, agora com 37 vitórias e 15 derrotas. Os texanos permanecem na 12.ª colocação, com 22 vitórias e 27 derrotas.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Chicago Bulls 101 x 104 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 122 x 108 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 118 x 112 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 120 x 123 Toronto Raptors

Houston Rockets 103 x 98 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 111 x 125 Utah Jazz

San Antonio Spurs 132 x 119 Washington Wizards

New York Knicks 97 x 106 Miami Heat

Los Angeles Lakers 116 x 102 Phoenix Suns

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks