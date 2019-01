Sindicato apresenta 'pacote de maldades' a trabalhadores da GM

Marília Montich

28/01/2019



Atualizada às 10h23

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano começou a apresentar na manhã desta segunda-feira (28) o conteúdo da pauta de flexibilizações solicitadas pela GM (General Motors) aos trabalhadores, chamada de “pacote de maldade” pelo presidente da entidade, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão.

A primeira assembleia foi realizada logo às 6h. Outras duas reuniões estavam programadas para acontecer no decorrer do dia. Em cima de carro de som estacionado em frente ao portão 4, Cidão disse que não colocaria os 22 itens em votação, mas que apenas os leria a título de conhecimento da categoria. Temas como terceirização irrestrita, trabalho intermitente, contrato de trabalho parcial e fim do subsídio do transporte fazem parte do documento, criticado por ele. A fala durou pouco mais de 10 minutos e foi ouvida em total silêncio por colaboradores, sem demonstrações de agrado ou insatisfação.

Segundo Cidão, as pautas discutidas em São José dos Campos na semana passada e em São Caetano são bastante similares, como já havia adiantado ao Diário. Na planta da região, entretanto, há seis itens a menos. Os detalhes do conteúdo não haviam sido revelados até então pois 4.800 funcionários do chão de fábrica estavam de férias coletivas, tendo retornado ao trabalho na data de hoje.

A exemplo do que tem feito nos últimos dias, o líder fez questão de ressaltar a existência de acordo firmado em 2017 - com validade até 2020 - e a posição do sindicato em não promover quaisquer alterações até o término de sua vigência. Este acordo já definiu, por exemplo, redução de piso salarial e adicional noturno. “Não há porque discutir algo diferenciado se nós já temos um acordo”, frisou. “Senti os trabalhadores apreensivos, sem fazer nenhum tipo de manifestação. O pessoal ficou tão preocupado que não teve tempo nem de reagir. De qualquer forma, foi uma assembleia ótima. Fui bem enfático ao dizer que nós não vamos mexer (no acordo vigente). Vamos negociar quando encerrar o que temos”, completou.

Os colaboradores presentes ouviram receosos, porém também demonstraram certo conforto com as palavras de Cidão nesta manhã. “Não tínhamos até então acesso às propostas da GM, ao tal pacote de maldades. Acredito que estamos protegidos por um tempo por conta do nosso sindicato. Sabemos que quem sente é sempre o funcionário, que estamos passando por fase de muita mudança, mas conforta saber que temos representatividade”, disse operador de produção que não quis se identificar e que trabalha há nove anos na GM.

“Atuo na empresa há 32 anos e já estou acostumado com esse tipo de situação. Tem que negociar. A firma quer o que é bom para ela, mas tem que ver o que é melhor para todos. Acredito que vai se chegar a um meio termo razoável”, ponderou outro empregado, que também preferiu manter a identidade em sigilo.

Para o operador Givan Landin, 34 anos e que há 10 trabalha na GM, a montadora está repassando ao quadro de funcionários o que a ela foi imposto pelo poder público, na tentativa de se adequar aos novos tempos. “Tudo isso é consequência da reforma trabalhista. O maior medo não é nem o que está acontecendo agora, e sim o que acontecerá às gerações futuras em termos de precarização do serviço”, aponta.

Amanhã, está agendada reunião entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano e a GM. Recentes declarações da presidente global Mary Barra e comunicado assinado pelo presidente do Mercosul, Carlos Zarlenga, sinalizaram a possibilidade de retirada das operações na América Latina. A planta da região conta atualmente com 8.500 funcionários.